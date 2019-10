Italia-Gracia, arbitro e probabile formazione azzurra

L’Italia affronta la Grecia per staccare il pass per Euro 2020.

Il ct sta ancora studiando chi potrà scendere in campo dal primo minuto sabato. Come riportato da Il Messaggero, il modulo più provato finora è il 4-3-3. In porta dovrebbe esserci Donnarumma, con D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi e Spinazzola a completare il reparto arretrato. A centrocampo invece ci saranno Jorginho, Verratti e uno tra Bernardeschi e Barella. In attacco spazio a Chiesa, Immobile e Insigne.

Sarà il russo Sergei Karasev l’arbitro della partita delle qualificazioni di Euro 2020 di sabato all’Olimpico di Roma tra Italia e Grecia. Lo ha reso noto l’Uefa. Come collaboratori di linea avrà i connazionali Demeshko e Gavrilin mentre quarto uomo sarà l’altro russo Meshkov.