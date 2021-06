Italia-Austria, per gli scommettitori Azzurri favoriti a Wembley

Anche le quote degli scommettitori investono l’Italia del ruolo di favorita contro l’Austria.

Italia favorita nella sfida contro l’Austria. Il gap tra gli azzurri e gli avversari di domani sera, a Wembley, è il più ampio fra tutti i match che compongono il tabellone Snai degli ottavi di finale di Euro 2020.

Il passaggio del turno della Nazionale di Mancini vale appena 1,20, mentre per gli austriaci sarebbe un colpo da 4,50. Escludendo eventuali supplementari, le quote restano parecchio divaricate: ‘1’ azzurro a 1,48, ‘2’ austriaco a 7,75, la ‘X’ che allungherebbe la sfida all’extra time vale 4,25. Nel dopoguerra il confronto è stato quasi sempre favorevole agli azzurri, tanto che l’ultima sconfitta risale a un’amichevole del 1960, a cui hanno fatto seguito 10 vittorie italiane e tre pareggi. Italia e Austria si incontrano in una fase finale dei campionati europei per la prima volta.