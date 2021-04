Ital Brokers Spa: del tutto estranei a fallimento Ital Red Srl

“Con riferimento alla recente notizia battuta dagli organi di stampa e relativa a un’indagine per bancarotta fraudolenta aperta dalla procura della Repubblica di Genova a carico di Franco Lazzarini per il fallimento della società Ital Red S.r.l., Ital Brokers S.p.a. tiene a precisare come la vicenda in oggetto sia a lei assolutamente estranea e come Lazzarini abbia già presentato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione della società”.

Lo hanno riferito oggi i rappresentanti di Ital Brokers Spa, a seguito dell’indagine della procura genovese.

Fallimento Ital Red, broker genovese Lazzarini indagato per bancarotta fraudolenta

Inoltre, il presidente di Ital Brokers Spa, Giancarlo Gardella, ha precisato “la piena operatività dei propri uffici”.

“Per i fatti oggetto di indagine, peraltro risalenti al lontano 2015 – ha spiegato Gardella – esprimo a Lazzarini la mia solidarietà e l’auspicio che possa chiarire al più presto la sua posizione”.