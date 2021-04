Fallimento Ital Red, broker genovese Lazzarini indagato per bancarotta fraudolenta

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova oggi ha disposto un’interdizione per un anno nei confronti di Franco Lazzarini, noto broker assicurativo genovese, indagato per bancarotta fraudolenta insieme a Giovanni Pisani, per il fallimento della Ital Red srl di Genova Albaro.

Il gip ha anche disposto il sequestro preventivo delle quote (pari all’otto per cento) della New Lion srl di proprietà di Interconsult spa.

Secondo gli investigatori, Lazzarini “in qualità di presidente del cda e rappresentante della Ital Red srl, società fallita nel 2020, distraeva azioni detenute dalla società fallita all’interno della New Lion spa”.

Una delle operazioni di distrazione sarebbe stata fatta con il concorso di Giovanni Pisani, amministratore di Interconsult.

Per il gip “la gravità del fatto per cui si procede e la spregiudicatezza di Lazzarini e la preordinazione dell’azione di svuotamento della società Ital Red in danno dei debitori, evidenziano la capacità a delinquere dell’indagato”.