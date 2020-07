Era sdraiato a terra in via Buozzi

Un israeliano di 36 anni è stato denunciato dagli agenti del Commissariato Prè per resistenza a Pubblico Ufficiale e segnalato in via amministrativa per ubriachezza.

L’uomo è stato trovato sdraiato a terra ubriaco in via Bruno Buozzi e ha reagito con violenza, dapprima con gli operatori del 118 che cercavano di soccorrerlo, poi con i poliziotti di Prè intervenuti in aiuto ai militi.