Irlanda del Nord-Italia 0-0: Belfast ancora stregata, Azzurri ai play off

Belfast continua ad essere un vero e proprio incubo per l’Italia che non va oltre lo 0-0 ed è costretta ai play off per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022.

La Nazionale di Mancini non riesce a superare la strenue difesa dell’Irlanda del Nord che impone lo 0-0 agli Azzurri e li manda ai playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

L’Italia ha provato a vincere la gara ma si è scontrata con la voglia di non prendere gol dei padroni di casa. Nel primo tempo un paio di chance per Di Lorenzo e Barella, nella ripresa Chiesa vicino al gol. Non è bastato, ai Mondiali si qualifica direttamente la Svizzera che ha battuto la Bulgaria 4-0.

IRLANDA DEL NORD-ITALIA 0-0

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville (72′ C. Evans), Whyte (72′ Washington); Magennis. Ct. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (80′ Scamacca); Barella (68′ Belotti), Jorginho (68′ Locatelli), Tonali (46′ Cristante); Berardi, Insigne (68′ Bernardeschi), Chiesa. Ct. Mancini

Ammoniti: Tonali, Magennis, Peacock-Farrell