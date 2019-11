IrenGo e bonus-bike: a Genova sconto fino al 55%

IrenGo e il bonus-bike di Genova

I genovesi hanno un motivo in più per scegliere una e-bike IrenGo e muoversi a zero emissioni e senza fatica.

Oltre all’eco-incentivo (scarica qui il bando) del valore massimo di 400 euro erogato dal Comune di Genova a chi rottama un mezzo inquinante a due ruote per acquistarne uno nuovo elettrico, Iren aggiunge un ulteriore bonus per incentivare ulteriormente l’acquisto di una delle e-bike a catalogo.

Scegliere una bicicletta elettrica firmata IrenGo è, quindi, ancora più conveniente: chi avrà la possibilità di cumulare gli incentivi concessi dall’amministrazione genovese con l’ulteriore bonus erogato da Iren potrà, infatti, acquistare un’e-bike ad un prezzo scontato fino al 55%.

Dove acquistare una e-bike Iren

Per provare gratuitamente le e-bike IrenGo e ricevere informazioni dettagliate su come ottenere il bonus, Iren ti aspetta allo sportello di Genova nel suo corner dedicato, in via SS. Giacomo e Filippo 9.

La scelta delle biciclette a pedalata assistita è davvero ampia ed è consultabile direttamente sull’e-shop di Iren.