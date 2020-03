Iren Energia Solare, l’offerta per una casa più green

Una scelta sostenibile e conveniente

Iren Energia Solare è l’offerta che prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico chiavi in mano, studiata da Iren luce gas e servizi per rendere più green la tua casa.

Scegliendo questa offerta, infatti, potrai produrre energia pulita, grazie all’impianto fotovoltaico installato sul tetto della tua abitazione, e far fronte al fabbisogno energetico della tua casa.

I pacchetti Iren Energia Solare

Iren mette a tua disposizione delle soluzioni personalizzate in base alle tue esigenze e ai tuoi consumi.

Puoi quindi scegliere fra 3 pacchetti Iren Energia Solare (Start, Power e Top), proposti in diverse taglie dai 3 ai 6 kWp.

Il pacchetto Start include pannelli fotovoltaici di ultima generazione che permettono di ottenere prestazioni elevate con un investimento contenuto.

La soluzione Power, invece, è la più adatta se lo spazio sul tetto di casa non è particolarmente ampio. Questo perché prevede l’impiego di moduli fotovoltaici poco voluminosi ma molto efficienti.

Nella configurazione Top l’impianto fotovoltaico produce un’elevata quantità di energia ed è garantito per 25 anni.

A tutti i pacchetti si possono inoltre abbinare un sistema di storage con batterie al litio, per conservare l’energia prodotta, e degli ottimizzatori di potenza, per massimizzare la produzione di energia anche in condizioni atmosferiche non ottimali.

I vantaggi dell’offerta Iren luce gas e servizi

Negli ultimi anni rendere la propria casa più sostenibile è diventata una necessità, perciò è fondamentale sfruttare l’energia solare.

In questo contesto dotarsi di un impianto fotovoltaico è quindi una scelta davvero conveniente, perché consente di produrre energia senza inquinare e di risparmiare sulla bolletta elettrica.

In più, con Iren Energia Solare hai accesso ad altri vantaggi come:

il servizio di progettazione e installazione dell’impianto fornito da tecnici specializzati;

fornito da tecnici specializzati; soluzioni di finanziamento flessibili per il pagamento a rate;

l’accesso alle detrazioni fiscali ;

; la compensazione economica per l’energia prodotta in eccesso immessa in rete;

la possibilità di monitoraggio intelligente dell’impianto tramite app.