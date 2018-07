Ircss S. Martino, Commissione regionale approva Piano organizzativo aziendale

“Oggi in Commissione II è stato approvato il Piano organizzativo aziendale (Poa) dell’Ospedale Policlinico San Martino. Sono soddisfatta per questo grande passo avanti, che si aggiunge ai traguardi raggiunti in questi ultimi anni, a partire dalla sottoscrizione, dopo 13 anni di stallo, della convenzione tra il Policlinico e Regione Liguria per garantire la funzionalità e la coerenza dell’attività assistenziale rispetto alle esigenze della didattica e della ricerca, fino al riconoscimento della seconda specialità in Neuroscienze che proietta il Policlinico in prima fila a livello italiano e non solo”.

Lo ha riferito oggi la vicepresidente e assessora regionale alla Sanità Sonia Viale.

“Spiace dover constatare che il Partito Democratico, attorcigliato su se stesso – ha aggiunto Viale – non sia riuscito ad avere, neanche in questo caso, la capacità di supportare politicamente una struttura d’eccellenza come l’Ospedale Policlinico San Martino nel suo percorso di affermazione nazionale.

Le due raccomandazioni proposte dai consiglieri Dem e approvate in Commissione non incidono in alcun modo sul disegno di sviluppo del Policlinico. Spiace che non si sia raggiunta l’unanimità nell’approvazione del Poa a causa dell’assoluta incapacità per il Pd di porsi come una forza responsabile e seria.

I cittadini lo hanno capito da tempo, dimostrando di saper premiare chi lavora nel loro interesse, mantenendo gli impegni e traguardando obiettivi importanti che mai erano stati raggiunti nei dieci anni della precedente amministrazione”.