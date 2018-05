Intervento antiinquinamento a Riva Trigoso alla foce del Petronio

Ieri sera intorno alle 21.00 perveniva presso il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Riva Trigoso una segnalazione, da parte di un privato cittadino, afferente la presenza di un inquinamento nel letto del fiume Petronio, in Località Riva Trigoso del Comune di Sestri Levante.

Sul posto intervenivano velocemente i militari della guardia costiera e veniva richiesta all’Amministrazione comunale l’invio di una ruspa per creare degli argini ed evitare così lo sversamento del prodotto nello specchio acqueo prospiciente. Oltre alla creazione dello sbarramento si procedeva anche al posizionamento di panne galleggianti di tipo assorbente, messe a disposizione dal Comune di Sestri Levante.

Immediatamente, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Superiore Direzione Marittima della Liguria, veniva disposto l’invio sul posto della Motovedetta CP 883, il cui equipaggio effettuava il pattugliamento ed il campionamento nello specchio acqueo della zona di mare antistante la foce del fiume.

Giungevano inoltre sul posto i militari della Locale Stazione dei carabinieri, dei vigili del fuoco ed il personale di Arpal per individuare l’origine dello sversamento, risultata poi essere un’attività produttiva insistente sul territorio limitrofo.

In corso le indagini a cura di Arpal per accertare le precise cause dello sversamento.

Oltre al costante monitoraggio via terra, da parte di personale militare del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Riva Trigoso, della foce del fiume durante tutta la notte, alle prime luci dell’alba della giornata odierna si è inoltre disposto l’invio del battello veloce GC A96 della guardia costiera di Santa Margherita Ligure, i cui sopralluoghi visivi non hanno rilevato tracce di prodotto inquinante nell’antistante specchio acqueo.

La prontezza dell’intervento della Guardia Costiera, in concorso con le altre Amministrazioni, ha consentito di evitare un disastro ambientale derivante dallo sversamento in mare del prodotto inquinante, a testimonianza della consueta ed attenta vigilanza dell’ambiente marino posta in essere dal Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera, nonché l’efficace e sinergica risposta fornita da tutti gli Enti intervenuti in occasione di possibili pericoli per l’ambiente marino.

Si coglie l’occasione per ricordare che è attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare.