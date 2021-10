Interventi di sicurezza lungo la provinciale 43 Levanto, procedono su più fronti, secondo un piano di intervento che vede attivi più cantieri

Interventi di sicurezza lungo la provinciale 43 Levanto, le opere di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria lungo la Strada Provinciale SP 43 di Levanto.

In questi giorni si sono concluse le opere di messa in sicurezza e rifacimento strutturale per il ponte

sul Rio Fontana, mentre sono in avanzamento quello per l’altro ponte, sul Rio Gallona.

I due cantieri sono rimasti attivi durante tutta l’estate, questo grazie ad un programma di lavoro che, proprio nella fase strutturale degli interventi previsti, ha garantito comunque di conciliare la

presenza dei siti, opere inderogabili, con la necessità di avere minimi disagi lungo un’arteria

fondamentale per gli spostamenti di residenti e turisti.

Il primo cantiere lungo la SP 43 di Levanto è in località Albero d’Oro, ha portato al pieno ripristino

definitivo del ponte sul Rio Fontana. Si tratta di un’opera che ha richiesto un investimento di oltre

130 mila euro più oneri ed iva.

Oltre all’infrastruttura sono stati realizzati interventi accessori

indispensabili per la sicurezza, come la sostituzione delle barriere, cioè della fascia di guardrail, e

l’asfaltatura del fondo stradale. La chiusura delle opere porterà al ripristino pieno delle capacità

viarie della tratta.

Ufficio Comunicazione Presidenza della Provincia

comunicazione@provincia.sp.it

Il secondo cantiere, anch’esso lungo la SP 43 di Levanto, è quello previsto per il ponte sul Rio

Gallona in località Piè di Legnaro. Qui è in corso la messa in sicurezza ed il rafforzamento del sito,

sempre con il ripristino della regolare sede stradale.

In parallelo si sta sviluppando anche l’attività di verifica, e successivo intervento, per la messa in

sicurezza delle grandi infrastrutture, in particolare sulla rete dei ponti, questo secondo una

programmazione a lungo termine. Già dalle prossime settimane dovrebbero essere emessi i primi

provvedimenti propedeutici agli interventi.

“In questo ultimo anno la Provincia della Spezia ha garantito un costante programma di controllo,

verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali lungo gli oltre 550 chilometri di viabilità

provinciale di propria competenza. Si tratta di un’attività costante che in molti casi si è sviluppata

anche attraverso complessi e radicali interventi di rifacimento delle strutture, in particolare di

ponti e gallerie. _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini

Nei prossimi mesi, con il nuovo “programma 2021-2023 – per la messa in sicurezza dei ponti e

viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi

strutturali di sicurezza, della rete viaria della provincia della Spezia”, gli interventi proseguiranno

su altre quindici strutture.

In questo primo anno faremo investimenti per oltre 2 milioni e seicento mila euro, con cantieri che

oggi sono in fare di pre avvio. In tre anni vi saranno risorse per oltre 8 milioni e cinquecento m