Interruzione idrica prevista per il 22 marzo a Genova zona Cartagenova

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di distrettualizzazione della rete idrica, il giorno martedì 22 marzo 2022, dalle ore 08:30 alle ore 15:00.

Si potranno verificare disservizi nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dalla manovra:

• Via San Felice (dal civ 17C a salire)

• Via alle tre Coste

• Via Cadeia

• Via Cartagenova

• Via dei Carpi

• Via Geirato (parte alta dal 140 rosso a salire e dal 160 nero)

• Salita Costa fredda

• Salita Giò Maria Cotella

• Salita alla Costa di Molassana

• Via alle Piane di Molassana

• Via alla Chiesa di Molassana

• Piazza della Chiesa di Molassana

• Via delle Acacie

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

www.irenacqua.it