Interruzione idrica in centro, Iren fa intervenire autobotte

A causa del protrarsi dei problemi tecnici verificatisi alla tubazione di via Bertani, e il conseguente prolungarsi del disservizio almeno fino alla notte di oggi, 4 settembre, al fine di garantire le esigenze urgenti in Piazzale Mazzini è stata posizionata un’autobotte che resterà a disposizione dei residenti nella zona.

Il disservizio interessa le seguenti vie: Via Bertani e Salita delle Battistine

E, per le sole utenze allacciate alla tubazione interessata: Via Martin Piaggio; Viale Padre Santo; Via Goffredo Mameli fino altezza civ. 2A; Via Roma lato ponente; Piazza de Ferrari lato Palazzo Ducale e Via Dante altezza civ. 2.