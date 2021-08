Interruzione idrica in centro a Genova, posizionate autobotti

Le aree che sono state interessate dall’interruzione idrica in seguito alla rottura di un tubo in piazza Corvetto sono: via Caffaro, salita Sant’Anna, via Palestro, Piazza Corvetto, via Assarotti, via Gropallo, salita Fieschine, salita Durazzo, via Peschiera, via Felice Romani, salita S. Bartolomeo degli Armeni.

I tecnici hanno lavorato tutta la notte per ripristinare il normale flusso idrico.

Per alleviare i disagi, nella serata di ieri sono state posizionate alcune autobotti in Piazza Corvetto, Manin e via Caffaro (all’altezza del voltino di Ponte Caffaro).

Sul posto gli uomini della Protezione civile e i volontari dell’Associazione Carabinieri che hanno rifornito anche di bottigliette di acqua potabile i residenti.

L’acqua verrà ripristinata in mattina. Nella serata di ieri, intorno alle 21.30, sono state riaperte al transito veicolare la Galleria Nino Bixio e via M. Piaggio.