A causa di un guasto sulla tubazione idrica, si è reso necessario interrompere la fornitura nelle seguenti vie del Comune di Genova a Cornigliano: via Pieragostini, via Cornigliano, via Tonale, via Dufour, via Mario Piana, via Gessi e vie limitrofe.

Il ripristino della regolarità del servizio è previsto per il pomeriggio.

A comunicarlo è Iren Acqua.