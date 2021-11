Individual Races Attack: Roberto Malvasio 3° assoluto

Il pilota di Ronco Scrivia ha corso a Magione con la VW Golf TCR

Settimo lo scorso anno con il Prototipo Osella 2000 PA21 Evo, Roberto Malvasio ha nuovamente dimostrato il proprio gradimento per l’Autodromo dell’Umbria conseguendo, al volante della Volkswagen Golf TCR messagli a disposizione dalla Elite Motorsport, un ottimo terzo posto assoluto nell’Individual Races Attack.

“E’ stata una bella gara – sottolinea il pilota di Ronco Scrivia – mi sono divertito e sono tornato a casa soddisfatto, soprattutto per i tempi che ho realizzato: confrontati con altri messi a segno in precedenza da questo tipo di vetture, non erano affatto male”.

“Al di là di essere salito sul podio finale, che fa sempre piacere, – aggiunge il portacolori della Winners Rally Team – sono contento anche della vettura, molto performante e ben curata. Nei due giorni a Magione ho dialogato molto con i meccanici, davvero preparati, e abbiamo anche fatto variazioni con la telemetria nelle prove: è stato un fine settimana per me molto formativo in cui ho imparato davvero tanto. Ora vediamo se, da qui alla fine della stagione, ci sarà l’opportunità di fare ancora una gara”.