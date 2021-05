Incredibili opportunità per chattare a caso con sconosciuti

La chat random a caso e un servizio web il cui scopo principale e connettere utenti per comunicare ed i principi di base di queste video chat anonime sono:

Vai sul sito ed apri accesso a webcam e microfono. Premi il bottone “Inizia” ed aspetti che il sistema ti trovi qualcuno con cui chattare. Incontra, chatta e, se vuoi, passi ad un’altra persona con un click.

Questo formato apparve per la prima volta nel 2009 e grazie alla sua novità divenne subito molto popolare. Le prime chat a caso con sconosciuti — Omegle e Chatroulette — in meno di un anno ammassarono oltre un milioni di utenti al giorno e non c’è da esserne sorpresi, in quanto le chat roulette sono veramente diventate il nuovo mezzo per gli incontri online.

Random chat: da servizio primitivo a piattaforma funzionale

Molti di coloro che furono testimoni dei primi momenti delle prime video chat anonime sicuramente si ricordano quanto fossero primitive, non solo in termine di design ma anche funzionalità. Non esistevano parametri per scegliere con chi parlare, gli utenti non potevano filtrare il sesso, paese o altri fattori importanti per la ricerca e quindi le connessioni erano fatte veramente a caso.

Da una parte le classiche chat roulette avevano dei vantaggi ma dall’altra molti ne erano insoddisfatti ed in ricerca di altre opportunità di ricerca. Per questo motivo nel tempo le chat a caso con sconosciuti iniziarono ad aggiungere altre funzioni ed impostazioni, tipo:

filtri geografici e per sesso

filtri per la lingua

chat room con molteplici partecipanti

interessi e tag

regali virtuali

Maschere, effetti video e molto altro

Applicazioni ufficiali per smartphone di queste chat roulette offrono ulteriore convenienza per comunicare ed inoltre, in recenti anni, i loro creatori hanno anche introdotto intelligenza artificiale per migliore la moderazione. Questo è un passo importante per lo sviluppo delle chat random perché per molto, troppo, tempo la moderazione era praticamente inesistente.

Ti invitiamo quindi a dare un’occhiata a qualche chat random per capire quali interessanti funzioni offrono ai loro utenti.

Chat random anonime con funzioni utili

Chatroulette

Ebbene si, questa chat non è assolutamente popolare come lo era una volta e la sua funzionalità è quella delle chat roulette basiche senza quindi alcuna funzione aggiuntiva. Detto questo nel 2020, durante il suo ammodernamento, Chatroulette fu la prima ad introdurre moderazione tramite intelligenza artificiale e questo permette di eliminare istantaneamente contenuti inopportuni e bloccare immediatamente utenti. Se prima ci si ponevano grosse domande riguardo la moderazione del sito, ad oggi grazie a questo approccio la situazione è molto cambiata.

OmeTV

Visivamente e tecnicamente parlando questa è una normale chat roulette, ma che ha anche filtri geografici e per sesso nonché applicazioni per iOS ed Android. Una cosa è però molto interessante per gli utenti: la traduzione automatica dei messaggi di testo in una lingua da te selezionata.

Cose del genere esistono su Skype gia da un po di tempo ma questo è comunque un servizio diverso per scopi diversi. Per le chat roulette però la traduzione automatica è una grossa novita, anche se funziona solo in chat e non nelle videochiamate.

CooMeet

La funzione chiave di questo chatrandom consiste nel suo unico filtro per sesso, in quanto quando una ragazza si registra deve necessariamente passare attraverso un processo di moderazione per eliminare fake e bot sul sito. Gli uomini che usano CooMeet vanno a colpo sicuro perché il sistema li connette quindi solo con ragazze reali e questo è assolutamente conveniente per trovare persone del sesso opposto, flirtare o trovare relazioni serie.

ChatRandom

Una chat roulette abbastanza funzionale, dove le chat room in particolare richiedono attenzione particolare. Qui si può andare in una lista e selezionare una stanza in base ai tuoi interessi: “inciuci”, “nuove amicizie”, “flirtare”, “musica”, “chiacchierare” e molto altro. Tantissime persone con interessi in comune possono essere attive allo stesso momento ma la sezione più attiva è quella della chat con le ragazze, che puoi accedere attivando accesso premium sul tuo conto.

Emeraldchat

Un ottimo esempio della nuova generazione di chat a caso. In un certo senso Emeraldchat è simile ad un social network perché qui gli utenti possono scambiarsi foto e file, cercare interlocutori non solo per sesso e geografia ma anche per punteggio karma sul sito. Si chatta tramite testo e video chat e ricerca per interessi è anche disponibile.

Omegle

Non tutti sono d’accordo su ove la prima chat roulette della storia abbia funzioni esclusive, ma sicuramente ha svantaggi e limiti (mancanza di filtri per geografia o sesso etc.) ed anche strumenti interessanti. Prima di tutto la ricerca per interessi. Secondo una sezione senza moderata dove puoi parlare di qualsiasi cosa. Terzo una sezione a parte per studenti universitari. Queste opzioni aprono le porte a molte opportunità utili per comunicare.

Perche le chat a caso con sconosciuti cambiano cosi rapidamente?

Semplice! Internet è in costante movimento e nuovi servizi e formati per incontri ed appuntamenti appaiono costantemente. Le video chat sono un fenomeno lungi dall’essere nuove offrono quindi nuove opportunità che attirano ulteriore attenzione.

Puoi anche restare sicuro nel sapere che le video chat con sconosciuti continueranno ad evolvere e probabilmente trarranno ulteriori elementi dei social network, oppure inizieranno a rassomigliare ai messenger. Difficile da dirsi ma una cosa è sicura: le chat roulette non svaniranno nel prossimo futuro, in quando sono veramente poi convenienti dei siti di incontri e varie applicazioni, che inesorabilmente succhiano troppo tempo e dove le funzioni più utili sono nascoste dietro a pagamenti. Se ancora non hai scoperto il formato della chat roulette, è tempo di cambiare!