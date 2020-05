Incoronate le Stelle nello Sport 2020

Ecco chi sono le Stelle nello Sport del 2020 che verranno celebrate a settembre nella Notte degli Oscar dello Sport ligure. Gli allenatori di Sampdoria e Genoa godono di grande riconoscenza da parte dei rispettivi tifosi. Dopo un lungo confronto, nel Trofeo Eco Eridania è il blucerchiato Claudio Ranieri (5548 voti) a prevalere di soli 110 voti sul collega rossoblù Davide Nicola (5438). Dai coach ai capitani. Fabio Quagliarella, vincitore nel 2018 e nel 2019, è terzo con 4461 voti e passa così scettro e corona di “Rossoblucerchiato dell’Anno” alla sua attuale guida tecnica. Quarto, con 3784 preferenze, Domenico Criscito.

Nuovo riconoscimento per Davide Re. L’imperiese delle Fiamme Gialle, primatista azzurro nel 400 metri vincitore dell’ultima Coppa Europa e protagonista all’ultimo Mondiale di Doha, trionfa nel Trofeo MSC Crociere, legato alla categoria Big Maschile, con 7376 voti. Al secondo posto, con 7019 preferenze, Matteo Puppo (Yacht Club Italiano), velista alla ricerca del pass olimpico nella classe 470. Completa il podio il campione mondiale Under 19 Paolo Porro, pallavolista oggi tesserato Treviso dopo esser cresciuto nelle fila della Colombo Genova. Menzione speciale per Simone Marangon, life-saver della Sportiva Sturla sino alla fine in corsa per uno dei primi tre posti.

Esattamente 15 anni dopo la prima volta, a testimonianza di una carriera lunga e tutta ricca di successi, Viviana Bottaro si riprende lo scettro nel Trofeo Montallegro. Allora 18enne, oggi 33enne. La plurimedagliata campionessa di Karate, prima azzurra nella storia a staccare il pass olimpica, riceve 3809 preferenze. Piazza d’onore, con 3412 voti, per la sincronette Marta Murru (Rari Nantes Savona), tra le azzurre della Nazionale d’argento agli ultimi Mondiali di Gwangju. Brava e bella, poiché finalista a Miss Italia 2018. Imperiese, argento olimpico a Rio 2016 e bronzo mondiale 2015: è la terza classificata (3083 voti), Giulia Emmolo, oggi attaccante di Orizzonte Catania.

Sotto il segno di Aldo Roberti, sin dall’inizio, il Trofeo Cambiaso Risso abbinato alla categoria Junior. Valanga di voti, ben 8231, per l’atleta del CSK 1978 Lavagna campione italiano di karate. Filippo Rinaldi, alfiere della Genova Nuoto già protagonista con la Nazionale giovanile all’ultima Coppa Comen, è secondo con 4729 voti. Matteo Rossi, promessa genovese dello Sci Club Chamolè e vincitore del prestigioso Memorial Fosson, conquista il terzo posto con 4193 preferenze.

Grande duello anche per la leadership nel Trofeo Bayer. La junior più apprezzata risulta essere Ginevra Revelli: la judoka della Budo Semmon Gakko, bronzo in Coppa Europa, si impone con 7287 preferenze. Molto bene anche Carlotta Tortello, tre volte medagliata agli Europei giovanili di salvamento: la portacolori della Sportiva Sturla conta 6953 voti. Applausi anche per l’arenzanese Sofia Giustini (3480 voti), attaccante del Rapallo Pallanuoto capace di esordire (con gol) in Nazionale a soli 15 anni.

La green Eleonora Bianco festeggia nel Trofeo Erg. E’ la giovanissima pallanuotista della Locatelli Genova, titolare in A2 a soli 13 anni e capitano della squadra vincitrice dell’Habawaba, a imporsi con 7455 preferenze. La pattinatrice andorese Victoria Baldo, tesserata HP Voltri Mele e vincitrice del Trofeo delle Regioni, “stampa” la seconda posizione con 4256 voti. Serrato confronto per la terza posizione: a spuntarla, in extremis, è Federico Simoncelli della Canottieri Sampierdarenesi (3242 voti) ma note di merito vanno anche a Ludovica Wernitzning (Ginnastica Rubattino) e a Federico Fucile (Pallamano Ventimiglia).

La Sportiva Sturla festeggia nel miglior modo possibile i suoi primi 100 anni. Un obiettivo speciale per un traguardo speciale. Dopo il trionfo del 2015, riecco la società biancoverde del presidente Giorgio Conte nuovamente in vetta alla classifica societaria abbinata al Trofeo Gecar Citroen con 8271 voti. Il podio è completato dalla S.G. Andrea Doria (5425 voti), fresca 125enne, e dall’Audax Quinto (4864). Il quadro delle 10 società regine di Stelle nello Sport si completa con Insuperabili Reset Academy Genova (4375 voti), Csk 1978 (4210 voti), Club Scherma Rapallo (4123 voti), US Luca Locatelli Genova (4054 voti), Virtus Sestri (4019 voti), Imponente Danza (3986 voti) e TT Tennistavolo Genova (3926 voti).

E’ Maurizio Gerini a succedere a Niccolò Canepa nell’albo d’oro del Trofeo Primocanale Motori. Il pilota di Chiusanico, protagonista nella Dakar, tocca quota 1760 voti precedendo la trialista Alex Brancati (1733) e il rallysta Fabio Andolfi (1563).

Su Il Secolo XIX di Giovedì 21 maggio tutti gli approfondimenti sulle Stelle di questa 21° edizione. Potete anche curiosare nell’Archivio di tutti i voti delle precedenti edizioni o sfogliare l’Albo d’Oro dei premiati nei Galà delle Stelle dei primi 20 anni.

Le luci del palco si accenderanno a settembre quando le Stelle sportive della Liguria saranno celebrate nella 21a Notte degli Oscar. Il progetto “Stelle nello Sport”, insomma, non si ferma e anzi “allunga”. E’ sceso in campo nei mesi più difficili del’emergenza Covid 19 con una raccolta fondi a favore del Policlinico San Martino (oltre 18 mila euro donati) e ha ideato il videocontest “Lo Sport ai tempi del Coronavirus” che ha coinvolto quasi 150 società sportive liguri i cui video sono stati visti più di 250 mila volte. Una vetrina straordinaria. Vittoria per la Pro Recco Judo, davanti a Lavagna ’90 e Ginnastica Riboli.

Storica partecipazione anche al Premio Fotografico Nicali-Iren con 338 “fotografie” in gara sulla nostra pagina Facebook fino al 25 maggio. Il Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” ha coinvolto oltre 2500 studenti. Alle Scuole Oregina (Medie) e Don Bosco (elementari) i bonus per il maggior numero di elaborati. Grande successo anche per gli incontri “digitali” tra campioni e studenti nell’ambito di “Una Classe di Valori”. Ben 13 gli incontri per un totale di 1200 studenti coinvolti. E altri 2.000 hanno seguito le “lezioni” sul tema “Alimentazione & Sport”. Prosegue, infine, l’Asta per la Gigi Ghirotti Onlus su www.charitystars.com/stellenellosport con le maglie autografate dei campioni di Genoa e Sampdoria.