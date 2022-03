Incontro tra grandi chef ad Abano Terme all’ Hotel Terme all’ Alba

PADOVA. 6 MARZ. Il noto chef finalese Beppe Buschini ha incontrato nella località termale l’altrettanto conosciuto chef Andrea Dann. L’ incontro è avvenuto nel prestigioso Hotel Terme All’Alba della Famiglia Scappini, una delle più belle strutture alberghiere di Abano che dispone anche di una Spa e di un centro termale di alto livello. Beppe, Andrea, il Maitre Mario Esposito e Luca Scappini hanno parlato naturalmente di cucina e di gastronomia. Luca, Mario ed Andrea sono orgogliosi del servizio di ristorazione dell’Hotel all’Alba e della cucina di alta qualità che vi viene proposta grazie ad una Brigata di cucina di ottima fama ed altrettanto si può dire di tutti i servizi della struttura alberghiera e tremale che dispone di uno staff professionale, gentile, sorridente e cordiale. “La nostra clientela più affezionata- spiegano Andrea, Luca e Mario – predilige soprattutto i piatti della cucina italiana. Cerchiamo di accontentare un po’ tutti i gusti tentando di conciliare la grande cucina veneta con piatti internazionali, ricercati e moderni”. Dopo l’incontro Beppe Buschini ha segnalato questo rinomato hotel agli uffici stampa con i quali collabora da quando, insieme al fratello Massimo, è impegnato in Veneto nel settore della formazione per formare brigate di cucina che si esibiscono durante le riprese di alcune importanti serie televisive dedicate al mondo della ristorazione. La Brigata di cucina della famiglia Buschini, guidata dal pluripremiato chef master calicese Beppe, che per anni ha ottenuto grande successo nel celebre Ristorante “I sapori” a Finale Ligure, è molto affiatata ed è molto nota in Liguria. Ha conseguito più volte lodevoli commenti ed encomi da alcuni fra i più grandi esperti gastronomi quali Paolo Lizio ed Adalberto Guzzinati. In Veneto collabora anche con Fotoshop Lachina. Tornando all’ accogliente “Hotel All’Alba” va segnalata oltre alla cucina ottima, al servizio attento e cordiale, la simpatia e la “verve” con la quale la Famiglia Scappini, tutto il personale, ed in particolare Luca e Mario, accolgono la clientela e rispondono alle più diverse esigenze. La Brigata di cucina dell’Hotel all’ Alba prospetta, non solo favolosi piatti della tradizione veneta, ma anche raffinate proposte gastronomiche della cucina italiana ed internazionale. “Con Andrea, Luca e Mario- spiega Buschini- abbiamo subito fraternizzato. Sono davvero bravi ed aspetto che non è da sottovalutare, ho verificato la grande professionalità e l’ottimo rapporto che c’è fra qualità e prezzo tanto che il voto finale che avrei dato, se fossimo stati in un reality, sarebbe stato un bel 9 e mezzo”. Del resto l’Hotel All’ Alba non lo scopriamo certamente noi: è infatti segnalato positivamente da migliaia di commenti, giudizi e recensioni su tutti i più importanti siti e portali social italiani che si occupano di ospitalità ristorazione e cucina. All’ incontro non ha potuto purtroppo prendere parte un amico: il noto fotografo di Montegrotto Terme Riccardo Lachina. Per coloro che volessero avere maggiori informazioni è possibile visitare la pagina fb https://www.facebook.com/pages/Hotel%20All’alba%20Abano%20Terme/401451153283986/about/?ref=page_internal oppure visitare il sito dell’ Hotel Terme all’ Alba http://www.allalba.it/

CLAUDIO ALMANZI