Incontri a tema per futuri genitori nel Tigullio, sono diverse le attività formative e informative in programma a cui parteciperanno psicologi, psicoterapeuti, educatori, pediatri e animatori.

Lunedì 7 marzo, lunedì 14 e lunedì 21 dalle ore 10 alle ore 12, presso il Centro famiglia in via della Cittadella 4, “Ti sto aspettando, percorso per mamme in attesa”, per condividere aspettative, paure e desideri e prepararsi ad accogliere il bambino, con Daniela Rosadini, psicologa e psicoterapeuta.

Mercoledì 9 marzo, giovedì 17, mercoledì 23 e mercoledì 30, dalle ore 18 alle ore 19.30 incontro online con il gruppo di Antonio Panella, teatrante e formatore, dottor Sogni, “Come nasce un papà, incontri giocosi on-line per papà in attesa”, uno spazio di scambio, ascolto e condivisione per nascere come papà.

Martedì 8 marzo, martedì 15, giovedì 31, dalle ore 18 alle ore 19.30 online con il gruppo di Antonio Panella,“Come cresce un papà, incontri giocosi on-line per papà in azione”, un’occasione di ascolto e condivisione per il papà all’opera.

Mercoledì 16 marzo, mercoledì 23, mercoledì 30, dalle ore 11 alle ore 12, presso il Centro Famiglia in via della Cittadella 4, “#ConTattoSonoro, giocare con la musica sin dall’attesa”, un modo per sintonizzarsi con il bambino e costruire un legame sicuro attraverso le note musicali. Con Cecilia Pizzorno, musicista e formatrice.

Gli eventi sono gratuiti, è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato. Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere un messaggio su Whatsapp al numero 335 834 8574.