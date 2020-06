Incidente tra auto e moto sull’Aurelia a Bergeggi: grave una donna

Brutto incidente sull’Aurelia all’altezza di Bergeggi tra un’auto e una moto.

Per cause al momento in via di accertamento i due mezzi si sono scontrati.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Savona che hanno estratto la donna che era al volante dell’autovettura mettendola in sicurezza.

Nello stesso momento i pompieri hanno soccorso anche il centauro aiutando il personale sanitario a stabilizzare il ferito.

I due sono stati poi trasferiti all’ospedale.

La più grave è la donna a bordo dell’auto, una 61enne: è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il centauro, un 21enne, è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona