Incidente tra auto e bici: morta donna 40enne

Una donna di 40 anni, M.C., è morta oggi in un incidente stradale a Rocchetta di Cairo, frazione di Cairo Montenotte. Da una ricostruzione la donna stava percorrendo in bicicletta la strada provinciale 29 quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata contro un’auto.

L’impatto l’ha sbalzata a terra facendole picchiare la testa sull’asfalto.

Sul posto sono giunte velocemente un’ambulanza e un’automedica.

Da subito le condizioni della donna sono apparse gravissime ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso ma, all’arrivo dell’elicottero, la donna era già deceduta.