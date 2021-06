Incidente svincolo A7 Bolzaneto, ancora coinvolto un Tir: due feriti

Incidente stradale oggi pomeriggio sulla rampa a doppio senso dello svincolo di Bolzaneto nell’autostrada A7 Genova-Milano.

Coinvolto nell’incidente ancora un Tir.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo pesante avrebbe scontrato un’auto per cause ancora da accertare.

I due occupanti dell’automobile risulta che siano rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve.

Lo svincolo dell’A7 è stato chiuso in entrata in direzione Milano e in uscita per chi arriva da Genova.

Dopo la rimozione dei veicoli è stato riaperto.

Ennesimi disagi per la circolazione dei veicoli.