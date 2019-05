Ieri pomeriggio verso le 18 i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti sull’autostrada A7, in direzione Milano al km 23, per incidente stradale.

Una donna ha perso il controllo del proprio mezzo, per cause in via di accertamento e si è cappottata.

Due poliziotti di passaggio hanno soccorso la signora estraendola dal veicolo prestando le prime che in attesa del 118.

I vigili hanno rimesso sulle ruote la macchina e l’hanno messa in sicurezza attendendo il carro attrezzi.