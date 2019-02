Incidente A7: coinvolti sei Tir, coda 8 chilometri. Tratto Busalla-Ronco Scrivia riaperto

Intorno alle 12 di oggi i responsabili di Autostrade per l’Italia hanno comunicato che sulla A7 Genova Serravalle è stato riaperto il tratto fra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano, chiuso per l’incidente di stamane in cui sono rimasti coinvolti sei Tir.

Il tamponamento è avvenuto all’altezza del chilometro 111, all’altezza della raffineria, dove al momento si transita su una sola corsia.

Sul tratto autostradale si sono registrate code lunghe circa otto chilometri per l’uscita obbligatoria a Busalla e rientro sulla A7 a Ronco Scrivia.