Uomini dei vigili del fuoco del comando del distaccamento di Multedo e della sede centrale di via Albertazzi, sono intervenuti ieri in serata in via Pegli a Genova per l’incendio di un appartamento.

Questo ha comportato l’evacuazione di tre piani dello stabile con il soccorso, con autoscala, di due persone bloccate sul balcone.

Due persone, intossicate dal fumo, sono state inviate all’ospedale in codice giallo.