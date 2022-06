Incendio al Lagaccio, ricoverato uomo in codice rosso

Sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare un incendio in un appartamento in via del Lagaccio.

Un uomo dell’età di 40anni circa, è stato intossicato dalle fiamme di un incendio sviluppatosi in uno stabile di via Lagaccio a Genova verso la mezzanotte.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere l’ incendio. Sul posto è intervenuto anche l’ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo.

Dopo i primi accertamenti il ferito è stato portato all’ospedale di san Martino in codice rosso. Il rogo è stato domato dai vigili. Sono in corso varie indagini per definire le cause dell’incendio. ABov