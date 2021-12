Inaugurata la nuova Coop nell’ex mercato di Corso Sardegna

È stato inaugurato oggi il nuovo punto vendita Coop di Corso Sardegna che ha sede nel centro integrato realizzato dalla società Mercato Corso Sardegna Srl nell’ex mercato all’ingrosso della frutta e della verdura, la cui struttura è stata completamente ristrutturata ed oggi inaugurata.

Il nuovo punto vendita, di 1.000 metri quadrati, è stato allestito nel pieno rispetto dell’architettura del luogo che lo ospita e propone un assortimento di circa 10.000 articoli, con il meglio dell’offerta Coop nel comparto freschi e freschissimi: una grande piazza dell’ortofrutta, il distributore di pane sfuso e i banchi assistiti di pescheria, macelleria e gastronomia.

Ci saranno anche un’ampia proposta di prodotti preincartati o pronti da cuocere/riscaldare e il distributore per acquistare sfusi legumi, frutta secca e frutta disidratata. Vista la collocazione centrale e la presenza di un’ampia area esterna attrezzata, ideale per la pausa pranzo soprattutto in estate, la proposta di piatti pronti al consumo sarà particolarmente curata, comprendendo insalate, macedonie, panini e gastronomia fredda. Una novità assoluta, nella rete di Coop Liguria, sarà il corner dedicato alla gastronomia di mare, quindi non solo al sushi, che pure sarà presente, ma a tante preparazioni a base di pesce tipiche della nostra tradizione.

Nel comparto dei generi vari, è stata data priorità ai prodotti per la spesa quotidiana, con la consueta attenzione a valorizzare i prodotti liguri e alcune categorie di particolare pregio, come i vini e le birre.

Per agevolare il pagamento della spesa, il punto vendita è dotato di nove casse, di cui cinque automatiche.

L’orario provvisorio di apertura del nuovo supermercato, in attesa che apra anche il centro integrato, è il seguente: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 21, e la domenica dalle 8.30 alle 20.

Gli occupati del supermercato sono 46.

Sul piano del risparmio energetico, il punto vendita è dotato di tutti gli standard ecologici di norma previsti per i nuovi supermercati Coop (luci a led, centrali frigorifere a basso consumo ed ecologiche, banchi chiusi dei surgelati e dei salumi e latticini) e sfrutta una quota dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico del centro integrato, che copre circa il 18% del suo fabbisogno energetico.

“Far parte del progetto che ha restituito nuova vita a un luogo così importante per la storia della città di Genova – commenta il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – ci riempie di orgoglio e ci piace molto l’idea che la nostra presenza riporti il mercato alla sua funzione originaria di vendita di beni alimentari, all’insegna della qualità e della convenienza.

La nostra Cooperativa ha già un forte radicamento nel quartiere di San Fruttuoso, dove conta oltre 4.000 Soci. Il nuovo supermercato di Corso Sardegna, il 53° della nostra rete, sorge in un’area molto popolosa e offrirà ai tanti cittadini della zona servizi commerciali all’avanguardia, a partire dall’ampio parcheggio da circa 200 posti auto del centro integrato.

Siccome Coop Liguria è una cooperativa di consumatori, la cui missione sociale è promuovere a 360 gradi il benessere delle persone, a supporto di queste attività abbiamo preso in affitto una grande sala di 200 metri quadrati interna alla struttura, che utilizzeremo per le nostre iniziative e che sarà a disposizione delle associazioni della zona”.