In vigore il nuovo Dpcm. Eccolo in originale da scaricare

Da lunedì Campania e Romagna in rosso, Lombardia arancione rinforzato, Sardegna in bianco e Liguria quasi tutta gialla

E’ in vigore fino al 6 aprile il nuovo Dpcm anti-Covid, il primo del governo Draghi. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni: in rosso la Campania e la Romagna; Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione. Bianca la Sardegna, con test obbligatori per gli arrivi.

Toti: Liguria resta in area gialla in mezzo a Nord arancione. Sanremo sotto controllo

Supera intanto quota 1 l’Rt medio nazionale.

Oltre 3 milioni i contagi da inizio pandemia. Il tasso di positività è in calo ed è al 6,3%.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia e del Cts, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo.

Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. La Campania e la Romagna passano in zona rossa da lunedì 8 marzo.

Liguria resta i zona gialla ad esclusione del distretto di Ventimiglia e di Sanremo.

Ecco il nuovo Dpcm del 2 marzo 2021 in formato Pdf da scaricare QUI

Ecco gli allegati pubblicati in Gazzetta Ufficiale da consultare

Precisazione. In Gazzetta Ufficiale per quanto riguarda il Dpcm è presente anche una rettifica, fatta a posteriori:

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, alla pagina 15, all’articolo 49, comma 4, anziché: «… l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, …», leggasi: «… l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, … »