In uscita il nuovo singolo di Peligro “Prima di godere”. In radio e in digitale dal 25 maggio e anticipa l’EP “The Ikigai Series Vol.1”

In uscita il nuovo singolo di Peligro. Il “rapper dei buoni sentimenti” è cresciuto, e non ha più peli sulla lingua!

Il 25 maggio esce in radio e in digitale “PRIMA DI GODERE” (Maqueta Records, distribuito Artist First), il nuovo singolo del caleidoscopico cantautore urban PELIGRO.

Il brano anticipa l’EP “THE IKIGAI SERIES VOL. 1” di prossima uscita.

“Prima Di Godere” fonde le radici musicali rap dell’artista milanese e il pop dal forte sound elettronico, con un testo spavaldo e schietto.

Il singolo consolida la collaborazione tra Peligro e lo storico produttore e sound engineer del rap italiano Marco Zangirolami.

«Ci sono cose per cui vale la pena lottare.

Si sa già che si soffrirà e che ci si farà del male.

Ma quando si ha la consapevolezza che il risultato di questa sofferenza sarà finalmente il benessere, allora non importa a quale male si va incontro.

Proprio come l’istante di dolore prima di godere».

Peligro, all’anagrafe Andrea Mietta, è un rapper/cantautore milanese classe 1992.

Il primo approccio alla musica registrata avviene nel 2011, quando il produttore Hernan Brando sente per la prima volta Peligro improvvisare su un beat e, intravedendo del potenziale, decide di proporgli di lavorare insieme.

Nasce così il primo album, “Scontento”, pubblicato lo stesso anno, seguito poi nel 2013 da “Musica dannata”, entrambi diretti dal producer.

A questi progetti si alternano progetti più indipendenti ed autoprodotti, come l’EP “EP-Centro”, composto, registrato e mixato in una sola notte, e il mixtape “Training Camp”, pubblicato in tre volumi.

Nel 2016 Peligro pubblica il suo terzo album, “Tutto cambia”, che fa propria una visione classica del rap, fatto di campionamenti e di sample vintage.

L’album, distribuito da Artist First, permette a Peligro di calcare i primi importanti palchi, come quello del Deejay On Stage di Riccione, quello del MEI di Faenza e quello del Tour Music Fest di Roma.

Lo stesso anno esce l’EP “Assoluto” (Artist First), nuovamente prodotto da Hernan Brando.

Proseguono poi le esibizioni del rapper in contesti come l’Emergenza Festival, evento dedicato alla musica emergente a livello mondiale, la FluoRun di Milano e il Premio Lunezia (sezione nuove proposte).

Nel 2018, Peligro conosce Marco Zangirolami, storico produttore e sound engineer del rap italiano fin dalle sue origini (Sottotono, Fabri Fibra, Emis Killa, J-Ax), che cura la produzione dell’album “Mietta sono io”.

Il disco viene presentato dal vivo in rassegne di rilievo come il Festival Show e il Deejay On Stage.

Torna a lavorare col suo storico produttore Hernan Brando per l’EP “Respiro”, pubblicato la scorsa primavera e anticipato dai singoli “Gemelli”, “Quanto ti costa” e “Dietro”.

www.peligro-music.it