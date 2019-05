In Liguria in 135 comuni si vota anche per le Amministrative

Oggi, domenica 26 maggio, oltre alle elezioni europee, oltre 419 mila liguri sono chiamati al voto anche per il rinnovo delle amministrazioni comunali in 135 comuni su un totale di 234.

Nei comuni che hanno una popolazione superiore a 15mila abitanti c’è la possibilità di andare al ballottaggio: Ventimiglia, Sanremo, Albenga e Rapallo.

In particolare gli elettori sono chiamati al voto in 43 comuni della provincia di Genova, 30 in provincia di Imperia, 18 nello spezzino e 44 in provincia di Savona.

Gli elettori che avessero smarrito la tessera elettorale, potranno chiederne il duplicato agli uffici comunali per tutta la durata delle operazioni di voto.