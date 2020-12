In giro di notte: due giovani e una donna ubriachi sanzionati. Patenti ritirate

La scorsa notte i carabinieri, nel corso di un posto di blocco alla circolazione stradale finalizzato anche al controllo del rispetto delle limitazioni per il contenimento della pandemia da cornavirus, hanno fermato e denunciato in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” un 22enne di Sant’Olcese, gravato da pregiudizi di polizia, e un 24enne di Busalla.

Entrambi i giovani sono stati trovati con un tasso alcolemico pari a g/l 1,40.

Inoltre, i carabinieri hanno fermato a Santa Margherita Ligure una 37enne, con pregiudizi di polizia, che stava guidando la sua Smart mentre aveva un tasso alcolemico pari a g/l 1,05.

I militari hanno ritirato le patenti di guida ai tre fermati e contestato sanzioni per oltre 3000 euro.