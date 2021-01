In fiamme escavatore a Sturla, sul posto i VVF | Approfondimento

Paura a Sturla, questa mattina poco dopo le 9, per un escavatore che ha preso fuoco in via delle Casette, vicino alla caserma dei Carabinieri.

L’operatore è sceso dal mezzo ed è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

APPROFONDIMENTO.

In seguito a lavori di scavo, una macchina operatrice ha tagliato un tubo del gas metano producendo anche l’incendio della macchina stessa.

I Vigili del fuoco, intervenuti in forze in via delle Casette stanno contendo le fiamme in quanto la tubazione stressa non ha valvole di intercettazione di immediata accessibilità.