In estate si parla di castagne a Sesta Godano

Si preannuncia un anno promettente per quanto riguarda la prossima raccolta autunnale di Castagne

Lo si fa per il piacere di non trovarsi impreparati allorquanto i frutti maturi dall’albero cadranno nel piatto. Così il 3 agosto alle ore 21:00 in piazza marconi a Sesta Godano la cultura si fa cibo con la presentazione del libro “Castagne a tavola dalle terre della Magra e del Vara alla Costa”. Il testo è un gradevole e delizioso racconto storico che presenta molte ricette facilmente riproponibili a casa propria. Gli autori, la giornalista enogastronomica Gabriella Molli, lo chef Rolando Paganini e la storica Emilia Petacco, nel contesto di una piacevole conversazione, ci guideranno attraverso la storia e i profumi della nostra liguria, dove l’interdipendenza fra riviera ed entroterra è di casa più che altre regioni. In un viaggio alla scoperta dei cibi e della buona tavola della nostra regione non mancherà l’occasione per aprire spazi di dialogo conviviale.

L’evento, si terrà in piazza Marconi di Sesta Godano (SP) alle ore 21:00, è organizzato dalla Biblioteca Pagine e Pensieri ed è sponsorizzato da Azienda Agricola Calcinara, Azienda Agricola Valletti, Azienda Agricola Cascina Le BOSCHE, Azienda Agricola Filippetti Nadia e il Supermercato Fratelli Rossi che desideriamo ringraziare a nome della comunità.

In un’ottica di prevenzione/contenimento le sedute saranno distanziate, all’accesso potrebbe essere misurata la temperatura corporea da parte di un operatore, le presenze saranno registrate al fine di garantire tracciabilità.