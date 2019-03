Imperia-Genoa 0-2, test nel segno di Mazzitelli

Nel segno di Luca Mazzitelli. Gol nel primo tempo con un tiro secco e assist nella ripresa per il raddoppio siglato da Dalmonte con un tap-in a raccogliere un traversone.

Il Genoa ha superato l’Imperia 2-0 nell’amichevole organizzata per mantenere il ritmo partita nella settimana in cui il campionato è fermo per gli impegni delle nazionali, e per ricordare Nino Ciccione e Luigi Ferraris a cui sono intitolati gli stadi delle due città. Missione compiuta per il tecnico Prandelli che ha ricevuto indicazioni positive dal test, oltre a un’accoglienza molto cordiale da parte dei dirigenti e del pubblico imperiese. Tra premi e strette di mano è trascorso un pomeriggio nei valori dello sport e dei rapporti che legano le due società. In tribuna quella rossoblù era rappresentata dall’Ad Zarabano e dal dg Perinetti. Il Grifone come prevedibile ha fatto la partita e il mister ne ha approfittato per provare alcune varianti sul tema, in relazione alle posizioni tenute in campo dai giocatori. Venerdì al Centro Signorini la preparazione prosegue con una seduta a porte chiuse.