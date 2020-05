Imperia, dalle ore 8 alle 19 riaprono i cimiteri comunali

Riaprono i cimiteri comunali, fissato a 15 il numero massimo di persone che partecipano ad un funerale, a condizione che non si creino assembramenti

Con un’ordinanza sindacale pubblicata oggi sull’Albo Pretorio, il Comune di San Bartolomeo al Mare ha deliberato, fatta salva l’entrata in vigore di nuovi provvedimenti, che i cimiteri comunali siano aperti dalle ore 8 alle 19, a condizione che non si creino assembramenti, che i frequentatori indossino la mascherina e che venga mantenuta la distanza sociale; che il numero massimo di persone che partecipano ad un funerale sia fissato a 15; che rimangano interdette anche all’attività fisica all’aperto tutte le aree ludiche attrezzate per bambini (Giardini Marco Polo, Parco giochi molo della Resistenza, Parco Giochi Via Manzoni, Attrezzi ludici in Area Verde Via Spuntone, Parco Giochi Via Roma, Parco giochi Chiappa, Parco Giochi Via Ruvoa, Parchi gioco via Cesare Battisti, Parco giochi Via Pairola, Parco Giochi Via Traversa).