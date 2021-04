Il Teatro della Tosse riapre dal 4 maggio sorridendo con ART

Martedi 4 maggio la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse riapre finalmente le sale e torna in scena con ART di Yasmina Reza, regia di Emanuele Conte, con gli attori Luca Mammoli , Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi; lo spettacolo resterà in scena alla Sala Campana del Teatro di Sant’Agostino fino a venerdi 7 maggio e replicherà al Teatro del Ponente di Genova Voltri in data unica sabato 8 maggio, sempre alle 20.00.

Dopo 6 mesi si torna ad incontrarci dal vivo proprio con questo spettacolo, per sorridere insieme intorno alla complessità dei rapporti umani, del senso degli spazi vuoti e dei silenzi, nell’arte come nella vita.

Ritroveremo Marc, Serge e Yvan a confrontarsi sulla qualità di un quadro completamente bianco in un crescendo di dialoghi serratissimi, una partita a scacchi dentro quadrati di luce, un confronto nudo, frontale, in cui personalità e nevrosi arrivano ad incrinare, forse in modo irreparabile, il loro stesso rapporto di amicizia.

Un terreno di gioco di tutte le variabili dei rapporti umani in cui Il bianco del quadro è lo spazio vuoto che diviene regno di equivoci, di non detti, di silenzi; uno specchio in cui si è costretti a scavarsi dentro, un terreno di confronto in cui ciascuno puo’ cercare di vedere quello che vuole oppure scegliere di non vedere assolutamente nulla.

L’accesso alle sale e la visione degli spettacoli sarà soggetta al rispetto delle regole di legge sull’emergenza sanitaria indicate per esteso sul nostro sito www.teatrodellatosse.it

Info Biglietti: intero 18 euro, 15 euro per chi acquista dal sito www.teatrodellatosse.it; 10 euro giovani fino a 28 anni la sera della prima.

I biglietti possono essere prenotati e acquistati anche telefonicamente (tel 0102470793) alla biglietteria del Teatro della Tosse (piazza R. Negri, Genova) o la biglietteria del Teatro del Ponente (piazza Odicini 9 Genova). ELI/P.