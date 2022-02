“I referendum sulla Giustizia ammessi dalla Corte Costituzionale sono manna dal cielo per Matteo Salvini, che finalmente può uscire dall’ angolo”.

Lo ha dichiarato oggi il prof. genovese Paolo Becchi, ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Genova, intervistato dall’agenzia all’AdnKronos.

“Questi – ha spiegato il prof. Becchi – sono i ‘suoi’ referendum e se li vince il merito sarà tutto suo.

Per questo il Pd cercherà di fare quello che la Corte non ha fatto e cioè far saltare quelli di maggior impatto, si pensi per esempio a quello sulla legge Severino, facendo approvare dal Parlamento leggi che di fatto renderebbero superato il referendum.

Ma è troppo tardi, il referendum dovrà svolgersi in primavera e sarà il popolo finalmente a decidere su un tema fondamentale come è quello della Giustizia.

Non sarà una impresa facile ma i tempi sono maturi. Se non ora quando? Il Parlamento ha avuto 30 anni per cambiare le cose, il popolo lo farà in un giorno”.