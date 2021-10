Il Park Tennis Genova si prepara per la 2a giornata, l’A1 maschile a Crema, l’A2 femminile riceve la TC Eur

Il Park Tennis Genova si prepara per la 2a giornata, dopo l’esordio sui campi amici di via Zara, con il pareggio conquistato in rimonta (da 1-3 a 3-3 grazie ai doppi Giannessi-Kolar e Ceppellini-Sorrentino) contro il Tennis Club Pistoia, il Park Tennis Genova si prepara per la seconda giornata del campionato di serie A1 maschile in programma domenica prossima a partire dalle 10.

Avversario sarà il TC Crema, padrone di casa dopo aver espugnato Massalombarda con il punteggio di 4-2 grazie alle vittorie nel singolare di Lorenzo Bresciani, Andrey Golubev e Samuel Vincent Ruggeri e del doppio Golubev- Ruggeri.

L’ultimo confronto tra Crema e Park Genova risale al luglio 2020 in occasione delle semifinali del campionato di A1 vinto dalla squadra di capitan Tommaso Sanna. “Manita” Park (5-1) a Crema con gli scatenati Lorenzo Musetti e Alessandro Giannessi bravi a imporsi sia nei rispettivi singolari sia insieme in doppio.

Una vittoria larga, tale da render quasi una formalità il ritorno in via Zara con ancora Musetti e Giannessi saliti in cattedra per la conquista immediata dei 2 punti (2-0) necessari a staccare il pass per la finalissima di Todi, poi vinta contro il TC Forte dei Marmi.

“La partita contro Crema è molto importante per noi e per l’andamento del nostro girone – afferma capitan Sanna – Per noi è fondamentale vincere per prendere la vetta prima possibile: siamo ottimisti e fiduciosi, anche in ragione della possibilità di contare su un vivaio in crescita e affiatato”.

La squadra femminile, un punto in classifica dopo le 2 partite giocate in casa contro Casale (2-2) e in trasferta a Cagliari (1-3), affronta la terza giornata del campionato di serie A2 nei campi di via Zara contro il TC Eur sempre con inizio domenica alle ore 10.

“E’ un match sicuramente più abbordabile rispetto ai primi due – commenta il capitano Giorgia Buchanan – Il valore delle loro tenniste è allineato alle nostre che sono pronte, cariche e non vedono l’ora di vincere la loro prima partita. Confidiamo nel supporto dei nostri sostenitori potendo giocare in casa”.