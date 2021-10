Alessandra Amoroso e Marian Richero a Genova alla Feltrinelli. Insieme per presentare il nuovo album in uscita “Tutto accade”.

Alessandra Amoroso e Marian Richero a Genova, il nuovo album in uscita dal 22 ottobre.

Appuntamento alla Feltrinelli di Genova il 4 novembre dalle 16.30 con green pass.

La cantante salentina Alessandra Amoroso insieme a Marian Richero presenteranno il nuovo album “TUTTO ACCADE” da venerdì 22 ottobre in tutti i negozi di dischi e su tutte le principali piattaforme digitali.

L’artista ha raggiunto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Ha più volte dichiarato di prediligere la musica afroamericana.

La sua timbrica è “sabbiata” e la sua voce spesso definita “nera”.

Le sue principali influenze musicali sono Anastacia e Aretha Franklin per la musica straniera e Mina per quella italiana.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act con una candidatura come Best Worldwide Act.

Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids Choice Awards. Pre-acquista negli store Feltrinelli e presso Juke Box, da lunedì 11 ottobre e nei restanti centri commerciali (presso il punto vendita MediaWorld) a partire da giovedì 14 ottobre o acquista da venerdì 22 ottobre presso lo store di riferimento l’album “Tutto Accade” e ritira il pass* che ti dà accesso esclusivo all’evento.

Non sarà possibile accedere prima di tale orario.

Se non saranno rispettate le fasce orarie di convocazione l’evento non potrà essere effettuato.

Da ricordare la puntualità dell’orario indicato sul pass.

È richiesta l’esibizione del Green Pass o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48 ore precedenti e l’uso della mascherina.

Vi informiamo che l’appuntamento con Alessandra Amoroso e Marian Richero è prevista per giovedì 4 novembre a partire dalle ore 16.30 presso la Feltrinelli di Genova in Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 16/r e a seguire ci sarà il firmacopie con i suoi adorati fan.