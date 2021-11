Il Park Tennis Genova a Massa Lombarda per vincere e sperare ancora nei playoff, domenica ultima sfida del girone 1 di serie A1

Il Park Tennis Genova a Massa Lombarda, in trasferta in provincia di Ravenna, sette giorni la larga vittoria maturata nel capoluogo ligure per 5-1 contro Crema. La situazione, a una giornata del termine, è ancora incerta.

Pistoia conduce con 10 punti, Crema segue a 9 e il Park è terzo con 8 punti. L’unico punto conquistato da Massa Lombarda è quello ottenuto domenica 24 ottobre sui campi di via Zara nella giornata in cui Crema espugnò Pistoia con il punteggio di 5-1.

Un pari raggiunto da una formazione “green” gialloblù nell’ambito della grande giornata di Alessandro Ceppellini, vincitore nel singolare (6-4, 6-2 a Jacopo Bilardo) e in doppio con Luigi Sorrentino (6-2, 6-2 a Gualanduzzi-Bilardo). Il miglior esordio possibile, sempre in quell’occasione, per il diciassettenne Filippo Verdese, capace di liquidare Nicola Gualanduzzi con un doppio netto 6-0.

“Purtroppo la vittoria del girone e la qualificazione ai playoff non dipende solo da noi – afferma capitan Tommaso Sanna – Cercheremo di vincere in tutti i modi, dobbiamo puntare almeno al 5-1 per provare a raggiungere il primo posto in caso di pareggio tra Pistoia e Crema”.

Primo bilancio in attesa di tirare le somme domenica pomeriggio con il Park a quota 8 in ragione delle due vittorie (6-0 in trasferta e 5-1 in casa) contro Crema, i due pareggi interni contro Pistoia all’esordio e Massa Lombarda due settimane dopo e la sconfitta esterna di misura (4-2) in terra toscana.

“C’è rammarico per i punti lasciati per strada, in particolare per il pareggio casalingo contro Massa Lombarda e per gli incontri persi al terzo set. Abbiamo potuto usufruire poco dell’impiego dei nostri top players, impegnati in tornei internazionali importanti con ottimi risultati stagionali, ma siamo orgogliosi del nostro vivaio perché Ceppellini e Sorrentino si sono sempre comportati molto bene”.