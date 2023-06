Il meteo nel weekend: possibili locali rovesci o temporali

Weekend che si presenta con spiccata variabilità con locali rovesci o temporali. Possibili raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Domenica miglioramento, poi nuova perturbazione.

Ecco la situazione meteo fino a lunedì

Oggi, sabato 10 giugno

Il transito di una perturbazione determina condizioni di instabilità con locali rovesci o temporali; bassa probabilità di temporali forti (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione). Instabilità in attenuazione in serata.

Domani, domenica 11 giugno

Condizioni di variabilità con possibili locali rovesci o temporali pomeridiani di intensità anche moderata sui rilievi, possibili locali e brevi sconfinamenti costieri.

Dopodomani lunedì 12 giugno

Un passaggio perturbato da Nord-Est determina un nuovo aumento dell’instabilità a partire dalle prime ore della giornata con locali rovesci o temporali di intensità moderata, più probabili nelle zone interne della regione. Seguire i prossimi aggiornamenti.

La situazione vista con il satellite

Il satellite, alle 10.45, mostra nuvolosità irregolare un po’ su tutta la regione, con addensamenti più consistenti nelle zone interne e localizzati, sulla costa, come tra il genovese e il savonese. Tra la serata di ieri, la notte e le prime ore della mattinata di oggi deboli fenomeni hanno interessato proprio il centro Levante con cumulata oraria massima di 7 millimetri a Casale di Pignone (La Spezia) mentre, sulle 12 ore, si registrano 8.6 millimetri a Genova Fiorino.

A metà mattina, invece, si segnala un rovescio localmente d’intensità moderata ha interessato la zona più a Ponente della provincia di Genova (in un’ora 19.4 millimetri di pioggia a Lerca, nel comune di Cogoleto, ma concentrati quasi tutti in 15 minuti quando di millimetri ne sono caduti 17) mentre, in precedenza, è stata avvistata anche una tromba marina sempre tra l’estremo Ponente genovese e il confine con il savonese.

Venti

Sono prevalentemente meridionali, settentrionali sul savonese, deboli mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura superficiale dell’acqua ormai prossima ai 23 gradi.

Temperature

Minima della notte, 6.9, a Poggio Fearza mentre nei capoluoghi di provincia, complice anche la copertura nuvolosa, sono tornate le “notti tropicali”, ovvero con valori superiori a 20 gradi: si salva Imperia Osservatorio Meteo Sismico con 18.6, poi si sono registrati 20.7 gradi a Genova Centro Funzionale, 20.0 a Savona Istituto Nautico, 20.3 a La Spezia. Alle ore 11.00 si segnalano 27.7 a Rapallo.