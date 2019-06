Il maresciallo Gennaro Vasquez è il nuovo comandante dei carabinieri di Loano

Dal 13 giugno il maresciallo maggiore Gennaro Vasquez è ufficialmente il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Loano.

Subentr al luogotenente “carica speciale” Luigi Carta, che il 13 maggio scorso ha concluso la propria carriera dopo aver guidato i militari loanesi negli ultimi 25 anni.

“A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – posso dire che accogliamo la nomina di Gennaro Vasquez a comandante della nostra stazione con grande gioia e soddisfazione. Il maresciallo presta servizio sul territorio loanese ormai da molti anni e ne conosce perfettamente le caratteristiche e le dinamiche sociali. Sempre attento e pronto a mettersi a disposizione dei nostri concittadini, è stato per lungo tempo uno dei principali collaboratori del luogotenente Carta e perciò siamo certi di poter avere con lui lo stesso proficuo rapporto di collaborazione avuto finora con tutta l’Arma. Le competenze e la sensibilità professionale di cui Vasquez ha più volte dato prova saranno fondamentali per raggiungere insieme i comuni obiettivi di ordine e sicurezza”.

La stazione dei carabinieri di viale Enrico Toti è competente anche per la vicina Boissano. Il sindaco della cittadina, Rita Olivari, aggiunge: “Il maresciallo Vasquez è da tempo una delle figure di riferimento dell’Arma sul territorio di Loano e di Boissano. Nell’ultimo mese, cioè dopo il pensionamento del luogotenente Carta, ha ricoperto l’incarico di comandante facente funzioni. La sua nomina ufficiale, quindi, rappresenta la scelta più naturale per dare continuità al lavoro svolto in tutti questi anni e per garantire la massima efficacia alle fondamentali attività messe in atto con grande impegno dai nostri militari. A lui vanno i nostri migliori auguri”.

Gennaro Patrice Vasquez è nato a Rennes (Francia) il 24 giugno 1967. Giunto a Loano nel giugno del 1990 con il grado di vice brigadiere, dal 1991 al 1993 ha svolto vari periodi di servizio provvisorio presso le stazioni dei carabinieri di Finale Ligure e Pietra Ligure e presso l’aliquota operativa e radiomobile della compagnia di Albenga. Essendo Loano valico di frontiera marittima, dal 1994 è specializzato in polizia di frontiera. Dal 1995 al 1997 è stato capo equipaggio presso il nucleo radiomobile della compagnia di Albenga con il grado di maresciallo ordinario.

Dal marzo al settembre 2006 ha partecipato, in qualità di caposquadra del battaglione mobile, alla missione di pacekeeping “Eufor” a Sarajevo (in Bosnia Erzegovina) con il grado di maresciallo capo. Dal 2000 è sottoufficiale in sottordine presso la stazione dei carabinieri di Loano e dal 2012 è maresciallo maggiore. E’ coniugato con un figlio.