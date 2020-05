Il gioco d’azzardo e la Fase 2

Il mondo del gioco d’azzardo sta cambiando, moltissimi appassionati stanno spostando le porre attività ricreative verso il digitale, utilizzando i casinò online legali italiani. Una tendenza che ha continuato a crescere negli ultimi 10 anni (il gioco d’azzardo virtuale è stato legalizzato solo nel 2011) e che ha visto un’impennata durante il lockdown che ha interessato l’Italia e l’europa negli ultimi mesi.

Durante la Fase 1, il Mondo del gioco d’azzardo, come molti altri settori si è fermato nella sua versione tradizionale, a vantaggio dei casino aams sicuri. Chiuse le sale da gioco, sale slot, casinò terrestri. Staccate le spine anche alle slot machine nelle tabaccherie. Il governo ha addirittura adottato la scelta storica di fermare i concorsi ad estrazione quali Lotto e SuperEnalotto, una scelta storica se si considera che il Lotto non era stato bloccato neanche durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutte queste restrizioni sono state messe in atto per limitare gli spostamenti degli italiani verso le tabaccherie, dove si sarebbero potuti creare degli assembramenti. Con il senno di poi possiamo dire che tali misure hanno funzionato, e stanno dando ora i risultati sperati.

Durante questo periodo di incertezze e restrizioni delle libertà dei cittadini, il mondo del commercio e dei servizi digitali ha visto un’accelerazione dei consumi. Una tendenza già in atto prima della crisi coronavirus, che è però accelerata proprio perché gli italiani sono stati costretti dentro le mura di casa. Spesa online, servizi di consegna a domicilio e shopping online hanno registrato dei fatturati molto più ampi del solito, a discapito dei commercianti tradizionali che hanno dovuto lasciare la serranda abbassata.

Tra i servizi online che anno visto un incremento più alto, e-commerce e casinò online sono in cima alla lista. Nel mondo del gioco d’azzardo, che comprende slot machine, giochi di casino, scommesse sportive e giochi ad estrazione, la tendenza verso le attività digitali era già in atto. I casinò virtuali hanno registrato numeri positivi tutti i mesi fin dal 2011, anno in cui hanno aperto i loro battenti in Italia. I casinò tradizionali invece sono in uno stato di crisi finanziaria ormai da tempo. L’emergenza Corona Virus ha quindi accelerato un processo già in atto, spostando le attività di migliaia di giocatori verso l’offerta disponibile in rete.

Secondo gli esperti del settore, durante la Fase 2 e anche nei mesi a venire, i numeri non torneranno quelli del pre-crisi. Molti giocatori infatti continueranno a giocare online, perché i vantaggi di questa modalità di gioco sono molteplici. Il primo è senza dubbio quello di poter accedere all’offerta di giochi direttamente da smartphone, da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. Non serve più recarsi in un luogo fisico per piazzare una scommessa o far girare una slot. In secondo luogo, i casinò online offrono un’offerta di giochi molto più ampia di qualsiasi sala da gioco tradizionale, con centinaia di titoli a disposizione del giocatore. Si tratta quindi di un modo di giocare immediato, che offre una scelta ampissima. Per finire, i casinò virtuali offrono anche bonus e promozioni, che permettono agli appassionati di provare i giochi in modo del tutto gratuito, senza usare soldi veri per testare un gioco e le sue funzionalità. Tutti questi vantaggi, ed il risparmio di tempo e denaro, non sono indifferenti ai giocatori, che continueranno a giocare online anche durante la Fase 2 e nei mesi a venire.