Il Genoa International Music Youth Festival chiude col gala lirico Belcanto Night, ennesimo appuntamento da non perdere

Il Genoa International Music Youth Festival chiude, ultimo appuntamento per la terza edizione del Genoa International Music Youth Festival, il primo festival giovanile di musica classica coorganizzato dal Comune e dall’Associazione Italiana Culture Unite (AICU).

A concludere la stagione sarà Belcanto Night, un prestigioso concerto lirico, che andrà in scena lunedì 22 novembre alle 21 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

Sarà un interessante itinerario musicale, introdotto dalle voci del soprano Ivana Canovic, originaria dei Balcani e del tenore Fabio Serani accompagnati dall’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, diretta dal maestro Stefano Giaroli.

A seguire, si esibirà il coro Genova Vocal Consort, che condivide con il GIMYF la vocazione a promuovere ogni iniziativa di valorizzazione e diffusione della musica sinfonica, in particolare del patrimonio storico musicale nazionale e internazionale, mediante l’apporto di artisti e complessi locali, italiani e stranieri.

Sulle note conclusive di questo evento musicale, verranno suggellati gli obiettivi del GIMYF, che si rinnoveranno nella sua quarta e nuova edizione del 2022: creare legami internazionali e intergenerazionali attraverso l’unico linguaggio universale e genuinamente inclusivo, quello della musica.

«Il Gimyf, prestigioso festival giovanile di musica classica quest’anno alla sua terza edizione, si conferma come appuntamento internazionale che porta a Genova giovani musicisti di eccezionale talento – commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Un evento a cadenza annuale, ricco di contaminazioni tra popoli e musiche diverse, che costruisce ponti culturali tra le nazioni coinvolte nel progetto, per creare diverse opportunità di ricaduta per la nostra città».

«Quest’anno il Festival ha avviato e felicemente coronato un grande progetto internazionale, costituito di sette concerti all’estero in collaborazione con alcune delle migliori orchestre sinfoniche internazionali in location di eccezione, come il Teatro dell’Opera di Odessa o il Teatro Biobio di Concepcion, dove abbiamo collaborato per realizzare il primo Festival Operistico dell’America latina, il Chile Opera Festival– spiega il direttore artistico Lorenzo Tazzieri – È sempre un grande onore portare Genova, il suo patrimonio culturale e i giovani talenti del territorio in tutto il mondo intessendo nuovi legami in nome della musica».

Biglietti scaricabili al link https://www.gimyf.it/gimyf-biglietteria.html

oppure alla sezione Biglietteria del sito www.gimyf.it.