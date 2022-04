Il film “Una squadra” con Panatta & C. nei cinema Sivori, America e Odeon dal 2 al 4 maggio

Genova – In contemporanea con l’inizio degli Internazionali d’Italia, il più importante torneo tennistico italiano, per soli tre giorni si potranno rivivere al cinema le vittorie di una delle squadre più forti che abbiamo mai avuto, formata in particolare da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Antonio Zugarelli e Nicola Pietrangeli. Sono proprio loro, i fantastici cinque, i protagonisti del film “Una squadra” di Domenico Procacci, che solo per tre giorni si potrà vedere nelle sale di Circuito, a Genova: lunedì 2 maggio (ore 19) al cinema Sivori di salita Santa Caterina, martedì 3 maggio all’America (ore 16.30 – 18.30) di via Colombo e mercoledì 4 maggio (ore 19) all’Odeon di corso Buenos Aires.

Lunedì 2 maggio al cinema SIVORI, ore 19

Martedì 3 maggio al cinema AMERICA, ore 16.30 – 18.30

Mercoledì 4 maggio al cinema ODEON, ore 19

UNA SQUADRA – IL FILM

Regia Domenico Procacci

Con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci

Antonio Zugarelli e Nicola Pietrangeli

Italia, 2022 – Durata 90’

Dal 1976 al 1980 l’Italia è la squadra da battere. Parliamo di tennis e il trofeo per cui si lotta è la Coppa Davis. Il film, in particolare, si concentra su una delle quattro finali, quella giocata nel ’76 contro il Cile di Pinochet e per questo al centro di una feroce battaglia politica. C’era chi sosteneva che la nazionale italiana avrebbe dovuto rifiutare di presentarsi, perdendo così a tavolino, e chi invece indicava nella vittoria sul campo il segnale più forte contro la dittatura di Pinochet. Una vittoria, che ancora oggi, a 122 anni dalla nascita della Coppa Davis, rimane l’unica vittoria italiana. Dalla viva voce dei protagonisti, che rievocano episodi inediti, ascolteremo il racconto di questo straordinario successo ma non solo. Lo sport diventa specchio della società e veicolo di messaggi più alti, in un racconto ricco di aneddoti divertenti e di ricordi emozionanti, fra tensione della gara, pressioni esterne, battute e risate come fra qualunque gruppo di amici.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

www.circuitocinemagenova.com