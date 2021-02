Carlo Gandolfo, sindaco di Recco ha sottoscritto l’atto costitutivo per la fondazione dell’Istituto Tecnico Superiore Its Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality questa mattina 8 febbraio presso Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

Il Comune di Recco diventa così socio fondatore dell’Its, un istituto che preparerà i giovani alle esigenze delle imprese attraverso l’attivazione di corsi specifici. Si risponde alle necessità del territorio in particolare nell’ambito della gastronomia, settore che per la città di Recco riveste una particolare importanza. ABov (vedi precedente articolo) Recco: Ist. Tecnico Superiore, una porta verso il lavoro