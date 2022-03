Il “Club Zonta Portofino Tigullio e Paradiso” sostiene la pedalata solidale a tappe in Liguria

Nelle giornate dal 31 marzo al 2 aprile si svolgerà la pedalata solidale a tappe sulle strade della Liguria organizzata dall’associazione Zonta International. Nello specifico, la partenza è programmata giovedì 31 marzo da Rapallo a Genova, venerdì 1 aprile tappa da Genova a Finale Ligure, mentre sabato 2 aprile tappa da Finale Ligure a Sanremo.

La Presidente dello Zonta Club Portofino Tigullio Paradiso Mariangela Condoleo rileva quanto “Questa pedalata a tappe rappresenti un importante momento sportivo e solidale di condivisione dei valori e degli ideali che caratterizzano il nostro club. I tratti peculiari di questo evento benefico si esprimono attraverso lo sport considerato come disciplina che fortifica lo spirito e il corpo per raggiungere gli obiettivi di benessere e salute sociale. Infatti lo Zonta Club promuove fin dalle sue origini modi di vivere e di intendere la vita stessa improntati sulla collaborazione umana condivisa per contrastare ogni fenomeno di violenza femminile. Lo sport, che si basa e si fonda su principi di uguaglianza e parità sociale, è l’espressione ideale e pratica dei motivi e dei valori per cui lo Zonta si batte da sempre. Lo sport prevede la rimozione di barriere fisiche e mentali è fondamentale affinché l’umanità possa procedere verso un miglioramento in ogni ambito della vita. Mi auguro e sprono tutti alla partecipazione di questa iniziativa benefica affinché ognuno di noi possa pedalare verso obiettivi e scopi di pace sociale di cui abbiamo bisogno in particolare in questi tempi di conflitti umani che toccano profondamente tutti noi”.

www.zonta.org

https://it-it.facebook.com/zontaportofino/