Il Carnevale a Varazze dal 20 al 23 febbraio

Varazze svela il programma del Carnevale: 4 giorni dal 20 al 23 Febbraio

Il Carnevale di Varazze durerà ben 4 giorni con giochi, parate, spettacoli, trampolieri, maschere e con i nostri supereroi in corsia!

Il programma

20 Febbraio

Tutti al Parco”

Parco del Boschetto dalle 15/18

Baby Dance in Maschera, giochi e balli di gruppo con Fortunello e Marbella. Face Painting, fantastici trucchi presentati dalla truccabimbi Ops! Teatro.

In punta di trampoli, la trampoliera accoglierà il pubblico ad ingresso parco. Show di giocoleria con Geo il Giocoliere.

21 Febbraio

“Parata in Rosso”

nel centro di Varazze dalle 15/18

Una parata con clown, giocolieri e un trampoliere, capitanata da Fortunello e Marbella.

A bordo della loro Corvette Rossa, gli artisti si fermeranno in ogni piazza

22 Febbraio

“Artisti di Strada”

22 febbraio 2020 nelle piazze 15/18

4 spettacoli per 4 piazze

Circus Show

Fluffy Puppets Show

Gli Equilibri di Amaranta

Pedro il Trampoliere Itinerante

23 febbraio Alla Polisportiva San Nazario show all’arrivo della Parata dei Supereroi con i Supereroi in corsia

Spettacolo a tema circense

Bambini non dimenticate un giochino. Lo regaleremo ai supereroi in corsia da portare ai bimbi meno fortunati!