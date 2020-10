Il cantautore Al Vox torna live al Crazy Bull di Genova

Il cantautore genovese Al Vox torna live e lo fa al Crazy Bull di Genova il 16 ottobre con “Back To Live”

Venerdì 16 ottobre il cantautore genovese Alberto Lupia, in arte Al Vox, tornerà a suonare al Crazy Bull in Via Degola 4 r a Genova Sampierdarena.

Il concerto, volutamente chiamato “Back to live”, vuole essere un inno a tornare a fare live ma anche proprio a vivere senza perdersi le gioie che può portare la musica. Un’occasione per ascoltare il lavoro fatto fino ad ora di Al Vox, molto dedito alle problematiche sociali, e per avere qualche anticipazione sull’EP sconvolgente, in elaborazione con Federico Branca, previsto per il 2021.

Il 16 ottobre si partirà proprio con il cantautore genovese anche se non sarà il solo sul palco, infatti, si susseguiranno prima l’artista Nesos e successivamente Fridrik Romance e Renato Rec accompagnati dai loro dischi di vinile.

Per rispettare tutte le norme anticovid è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina e prenotare il posto sedere tra i trecento disponibili allo 010 4694923.

Ingresso di 8 euro comprensivo di consumazione.

Maggiori informazioni: sono disponibili al link dell’evento su Facebook e sui profili social di Al Vox.